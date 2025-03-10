Liebherr придумала двухколёсный беспилотный электрический самосвал с грузоподъёмностью до 140 т

Приведённое в заголовке сочетание определений до сих пор сложно было представить в контексте описания коммерческой техники, но производитель строительных машин Liebherr на отраслевой выставке в Мюнхене намерен продемонстрировать концепцию самосвала S1 Vision, который имеет всего два соосных колеса и передвигается без водителя на электротяге.