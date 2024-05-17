Сегодня в рамках Фестиваля ГТО спортсмены соревнуются в кроссе от двух до пяти километров! Завтра состоится эстафета ГТО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня в рамках Фестиваля ГТО спортсмены соревнуются в кроссе от двух до пяти километров! Завтра состоится эстафета ГТО.