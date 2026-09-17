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Evernorth готовит механизм кредитования под XRP для институциональных клиентов

Evernorth готовит механизм кредитования под XRP для институциональных клиентов

Компания Evernorth разрабатывает инфраструктуру для институционального кредитования с использованием XRP в качестве залога.

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