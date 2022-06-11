Полянский прокомментировал слова Байдена о "налоге Путина" для американцев

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о "налоге Путина", который якобы платят американцы.