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Царьград

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"А попу вытирать будете?": "Бежевые" мамы превратили детей в инвалидов. Бытовых. Учителя в ступоре – что происходит?

"А попу вытирать будете?": "Бежевые" мамы превратили детей в инвалидов. Бытовых. Учителя в ступоре – что происходит?

Учителя начальных классов по всей России бьют тревогу. Дети, которые пришли в первый класс, не могут самостоятельно одеться, завязать шнурки и даже сходить в туалет.

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