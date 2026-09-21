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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерсон после 5:3 с «Сандерлендом»: «Сити» ни за что не выиграет АПЛ. В обороне полный хаос, нельзя выигрывать матчи, просто забивая кучу голов. Топ-клубы накажут»

Бывший футболист « Арсенала » Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» не сможет выиграть Премьер-лигу в этом сезоне.

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