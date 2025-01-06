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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заседа об обмене из «Авангарда»: «Все равно благодарен клубу, никакого негатива. Со мной не разговаривали после отправки в ВХЛ, понимаю это. По игре – не знаю, нечего сказать»

В ноябре 2024 года нападающий перешел в «Авангард» из «Спартака». В декабре «Авангард» обменял хоккеиста в «Витязь».

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