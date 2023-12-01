В Челябинской области дорожников вновь поймали за укладкой асфальта в снег

Южноуральских дорожников не смутили снежные сугробы на участке работ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделение Общероссийского Народного фронта, о дорожных подрядчиках, которых не пугают снежные сугробы, общественникам рассказали жители Уйского района, отправив заодно видео уникального способа укладки асфальта: ночью, прямо на снег на участке автомобильной дороги Нижнеусцелемово – Кидыш – Степное.