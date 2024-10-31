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В Госдуме захотели запретить рекламу услуг тарологов

В Госдуме захотели запретить рекламу услуг тарологов

IMAGO/Panama Pictures В Госдуме задумались о возможности ввода запрета на рекламу тарологов. Соответствующий законопроект готовит партия ЛДПР, которая вскоре внесет его в нижнюю палату российского парламента.

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