В Госдуме захотели запретить рекламу услуг тарологов

IMAGO/Panama Pictures В Госдуме задумались о возможности ввода запрета на рекламу тарологов. Соответствующий законопроект готовит партия ЛДПР, которая вскоре внесет его в нижнюю палату российского парламента.
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