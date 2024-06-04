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Консенсус, или... вы не с теми связались, хохолики...

Консенсус, или... вы не с теми связались, хохолики...

Упоротый, конечно, приврал. Ведь миллион двести, умноженные на 146 миллионов, это 175 триллионов долларов, якобы потраченных на войну.

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Комментарии
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Олег Орлов
Есть вещи, где торги неуместны... Защита чести и достоинства например... Нельзя служить Богу и Мамонне...
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22 час.
Irina Valeitenok
Вот и правда, эти бы средства да в мирных целях...
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22 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Для &quot;мирных целей&quot; надо устранить военную угрозу!!!!!!
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20 час.

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