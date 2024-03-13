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В России зафиксирован резкий рост спроса на внутренний туризм

В России зафиксирован резкий рост спроса на внутренний туризм

По данным поиска авиабилетов и бронирования отелей сервиса «Яндекс Путешествия», в России продолжает расти интерес к внутреннему туризму — спрос на авиабилеты внутри страны вырос на 25% по сравнению с показателями прошлого года.

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