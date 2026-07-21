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Маттеус об Аргентине: «Было бы обидно, если бы команда с такой игрой выиграла ЧМ. Футболисты выделялись фолами, спорами. Месси был тенью самого себя, но не было поддержки»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением по поводу финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, дополнительное время).

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