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Потеря первенца, секреты свекров-разведчиков и конфликт с внуком: через что прошла Светлана Дружинина за 70 лет брака

Потеря первенца, секреты свекров-разведчиков и конфликт с внуком: через что прошла Светлана Дружинина за 70 лет брака

Их союз длится уже почти семьдесят лет. Кинорежиссёр Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей познакомились ещё в студенческие годы, когда оба были капитанами волейбольных команд ВГИКа.

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