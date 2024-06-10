Манник. Базовый рецепт

Наверняка вы уже встречали заморочные рецепты манника, когда надо целый час сидеть и ждать, когда же эта манка разбухнет?🫠 Забудьте о них! Представляю вашему вниманию простой рецепт манника, где ждать надо, только когда он испечется и немного остынет 🫶 Для базового рецепта манника понадобится: Манная крупа - 1 ст.