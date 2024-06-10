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Будет вкусно

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Манник. Базовый рецепт

Манник. Базовый рецепт

Наверняка вы уже встречали заморочные рецепты манника, когда надо целый час сидеть и ждать, когда же эта манка разбухнет?🫠 Забудьте о них! Представляю вашему вниманию простой рецепт манника, где ждать надо, только когда он испечется и немного остынет 🫶 Для базового рецепта манника понадобится: Манная крупа - 1 ст.

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