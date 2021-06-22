Вести в 20:00. Минобороны рассекретило документы о первых минутах войны

Уникальные документы о первых минутах войны к сегодняшнему дню рассекретили в Минобороны. Планы гитлеровской ставки, разведданные и донесения – в том числе о необъяснимой для западных захватчиков стойкости и мужестве защитников нашей Родины.
Уникальные документы о первых минутах войны к сегодняшнему дню рассекретили в Минобороны. Планы гитлеровской ставки, разведданные и донесения – в том числе о необъяснимой для западных захватчиков стойкости и мужестве защитников нашей Родины.
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