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Очень сложный IQ-тест, способен пройти лишь 1% людей с высоким интеллектом: найдите на рисунке букву

Очень сложный IQ-тест, способен пройти лишь 1% людей с высоким интеллектом: найдите на рисунке букву

Проверьте, настолько ли высок ваш интеллект! фото: Jagran JoshПубликующее этот тест издание Jagran Josh сообщает: исследования показали, что оптические иллюзии заставляют ваш мозг работать быстрее, четче и точнее, стимулируют способность нестандартно мыслить, выходить за рамки предложенного и смотреть на проблему с неожиданной точки.

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