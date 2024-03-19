Очень сложный IQ-тест, способен пройти лишь 1% людей с высоким интеллектом: найдите на рисунке букву

Проверьте, настолько ли высок ваш интеллект! фото: Jagran JoshПубликующее этот тест издание Jagran Josh сообщает: исследования показали, что оптические иллюзии заставляют ваш мозг работать быстрее, четче и точнее, стимулируют способность нестандартно мыслить, выходить за рамки предложенного и смотреть на проблему с неожиданной точки.