Пансерраикос – Атромитос где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Греции 9 ноября

В субботу, 9 ноября, сыграют Пансерраикос и Атромитос в рамках Чемпионата Греции по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Пансеррайкос».