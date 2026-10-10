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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо об 1:1 с «Крыльями»: «Спартак» плохо провел 1-й тайм. Во 2-м мы не могли прессинговать высоко, поэтому опустились и ждали шанса на контратаках и стандартах»

Главный тренер « Спартака »  Хуан Карлос Карседо подвел итоги игры с «Крыльями Советов» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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