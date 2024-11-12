Штраф за неоплату проезда по платным шоссе в Санкт-Петербурге составит 3 тысячи рублей

Юридическое лицо выплатит 30 тысяч Комиссия по транспорту Законодательного Собрания Санкт-Петербурга рассмотрела проект закона о введении штрафа за неоплату проезда по платным дорогам регионального уровня.
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