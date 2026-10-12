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Орловские новости

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Пожарные показали спасение орловской школы № 2

Пожарные показали спасение орловской школы № 2

Из школы № 2 эвакуировали 400 человек, включая 35 сотрудников, из-за пожара в примыкающей «заброшке».

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