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Роковая ошибка врачей и спор за квартиру: почему финал жизни «товарища Сухова» оказался трагичным

Роковая ошибка врачей и спор за квартиру: почему финал жизни «товарища Сухова» оказался трагичным

На экранах он воплощал абсолютную надежность и внутреннюю силу, способную преодолеть любые преграды. Однако реальная жизнь исполнителя роли красноармейца Сухова завершилась чередой тяжелых испытаний.

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