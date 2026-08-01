Роковая ошибка врачей и спор за квартиру: почему финал жизни «товарища Сухова» оказался трагичным

На экранах он воплощал абсолютную надежность и внутреннюю силу, способную преодолеть любые преграды. Однако реальная жизнь исполнителя роли красноармейца Сухова завершилась чередой тяжелых испытаний.
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