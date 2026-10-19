Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на круглом столе в Астане сообщил, что регион выступает генеральным подрядчиком строительства АЭС в Казахстане, а подготовка специалистов для станции будет организована в Сосновом Бору.
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