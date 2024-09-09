ВСУ потеряли три населенных пункта: главное об СВО к вечеру 9 сентября

ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта в ДНР: Красногоровку, Водяное и Мемрик. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признался, что «его волосы встают дыбом» от содержимого гаджетов украинских военных.
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