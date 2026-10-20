В интервью изданию «Аргументы Недели» первый командир спецназа «Витязь», полковник Росгвардии в запасе, Герой России Сергей Лысюк рассказал о роли искусственного интеллекта в современной войне, противодействии беспилотникам, новых тактических решениях и боевом опыте спецназа Росгвардии.