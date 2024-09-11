Трое на одного. Кто победил в дебатах Трампа и Харрис на самом деле

В США состоялись вторые президентские дебаты этого предвыборного сезона. Набор участников изменился. Если на первых дебатах были Дональд Трамп и Джо Байден, то теперь уже последнего заменила Камала Харрис.
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