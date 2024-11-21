Косачев: поражения России и улучшения переговорных позиций Украины не будет

Запад подставляет себя под удар, разрешая Киеву наносить удары по РФ своими ракетами Никакого стратегического поражения России и «улучшения переговорных позиций» Украины не будет, продолжение атак на РФ ракетами западных стран ставят под ответный удар сами эти государства, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.