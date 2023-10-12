Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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США требуют от Киева не загрязнять трупами украинцев "их чернозем"!

США требуют от Киева не загрязнять трупами украинцев "их чернозем"!

Раскрыта причина удивительного упорства, с которым США поддерживают войну на Украине. Американцы в «незалежной» яростно защищают самое дорогое, что у них есть – собственность.

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Комментарии
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ЛЮДМИЛА Пулина
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8 час.
Лариса Парфенова
Это Русская земля.
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7 час.
ВС
Валерий Сорокин
США требуют от Киева не загрязнять трупами украинцев &quot;их чернозем&quot;! Амеры , и впрямь думают,что ли территория украинской земли с черноземом , останутся за ними. Признаем что земля была  продана , амерам не законно. А если они заходят вернут деньги за земли , так это к Зе и компании.
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1 час.

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