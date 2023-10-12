ВС

Валерий Сорокин

США требуют от Киева не загрязнять трупами украинцев "их чернозем"! Амеры , и впрямь думают,что ли территория украинской земли с черноземом , останутся за ними. Признаем что земля была продана , амерам не законно. А если они заходят вернут деньги за земли , так это к Зе и компании.