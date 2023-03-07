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«Оздоев – один из самых полезных в Турции. Забивает, раздает, зарабатывает пенальти». Текке о хавбеке «Фатих Карагюмрюк»

Фатих Текке назвал Магомеда Оздоева одним из самых полезных игроков в чемпионате Турции. – На каком счету в Турции Оздоев? – На очень хорошем.

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