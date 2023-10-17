"Некоторые дела семьи должны оставаться частными". Дети Уилла Смита сочувствуют ему на фоне откровений их матери

Дети Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Джейден и Уиллоу сочувствуют своему отцу на фоне шокирующих откровений их матери: на днях Джада рассказала подробности об их браке и своих других отношениях, упомянув также о том, что они не вместе уже семь лет.