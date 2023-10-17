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"Некоторые дела семьи должны оставаться частными". Дети Уилла Смита сочувствуют ему на фоне откровений их матери

"Некоторые дела семьи должны оставаться частными". Дети Уилла Смита сочувствуют ему на фоне откровений их матери

Дети Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Джейден и Уиллоу сочувствуют своему отцу на фоне шокирующих откровений их матери: на днях Джада рассказала подробности об их браке и своих других отношениях, упомянув также о том, что они не вместе уже семь лет.

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