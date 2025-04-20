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Патриотизм как стратегия и риск: как торговая война с США влияет на политический климат в Китае

Патриотизм как стратегия и риск: как торговая война с США влияет на политический климат в Китае

Патриотизм как стратегия и риск: как торговая война с США влияет на политический климат в Китае Ирина ВальковаТорговая война между США и Китаем, начавшаяся как экономическое противостояние, стремительно превратилась в идеологическую дуэль.

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