Патриотизм как стратегия и риск: как торговая война с США влияет на политический климат в Китае Ирина ВальковаТорговая война между США и Китаем, начавшаяся как экономическое противостояние, стремительно превратилась в идеологическую дуэль.
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