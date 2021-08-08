Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    Не стоит беспокоится,часть Каспийских подводных лодок в Азовское море переправили хохлов пасти.А другая часть через П...Корабли и катера ...
  • Иван Захава
    так и я ради шутки))) Я больше боюсь столкновения наших кораблей с подводными лодками на Каспии!Корабли и катера ...
  • Aнатолий Райков
    А написал я вам ради шутки.Псаки ещё не знает что Аральское море (озеро) начали возрождать,а как узнает что в Арал вн...Корабли и катера ...

На территории танковой дивизии ЦВО прошла тренировка по противодействию терроризму

На территории танковой дивизии ЦВО прошла тренировка по противодействию терроризму

В ходе розыгрыша тактического эпизода подразделения антитеррора отразили нападение условных боевиков на контрольно-пропускной пункт воинской части .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх