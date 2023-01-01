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Смартфоны с лучшими камерами, вышедшие за 2022 год

Смартфоны с лучшими камерами, вышедшие за 2022 год

﻿﻿Привет! Хотя 2022 год еще не закончился, крупных анонсов в мире смартфонов больше нет. По крайней мере те, которые успевают поступить в продажу и повлиять на «расклад сил» до начала 2023 года.

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