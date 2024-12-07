БДСМ и наркотики: силовики провели рейды по ночным клубам Москвы

Силовики провели ночью рейды в московских клубах Sisters и Bizarre, пишут «Известия». Mash уточняет, что правоохранители также побывали в клубе «Центральная станция» и в ходе нашли комнаты для БДСМ и наркотики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии