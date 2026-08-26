Адама Кадырова наградили медалью Минобороны Абхазии «За боевое содружество»

Секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Кадырова наградили медалью Министерства обороны Республики Абхазия «За боевое содружество», сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
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