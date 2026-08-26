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Адама Кадырова наградили медалью Минобороны Абхазии «За боевое содружество»

Адама Кадырова наградили медалью Минобороны Абхазии «За боевое содружество»

Секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Кадырова наградили медалью Министерства обороны Республики Абхазия «За боевое содружество», сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Комментарии
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Т
Татьяна
А где медаль &quot;Мать героиня&quot;  ?
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1 м.