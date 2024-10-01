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Царьград

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На Уралвагонзаводе приступили к препарированию "Леопарда"

На Уралвагонзаводе приступили к препарированию "Леопарда"

Подбитый немецкий танк привезли из зоны СпецоперацииК изучению немецкого "Леопарда" приступили инженеры Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну нормально. Шкурка попорчена но главное что внутренности целы....
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19 час.

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