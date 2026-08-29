Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России

Никаких планов мобилизации в России нет, заявил на Фестивале новых медиа заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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