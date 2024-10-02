Хавбека «Ман Сити» Нунеша арестовали по подозрению в краже. Он выхватил телефон у 58-летнего мужчины в туалете ночного клуба, думая, что его снимают (El Mundo)

Игрок «горожан» Матеуш Нунеш был арестован в воскресенье, 8 сентября, сообщает El Mundo. Португальца подозревают в краже мобильного телефона у 58-летнего человека в ночном клубе La Riviera в Мадриде, где футболист проводил выходные с друзьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии