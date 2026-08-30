Реформы ради реформ: буря в высшем образовании

Эти слова министра Фалькова следует отлить в бронзе — в России слишком много студентов. А те, кому посчастливилось поступить в вуз, вынуждены будут учиться по совершенно запутанной логике.
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