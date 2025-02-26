Доцент Вахрушев: добыча редкоземельных металлов на Украине навредит экологии

Разработка месторождений редкоземельных металлов на Украине может навредить экологии государства. Об этом в интервью ТАСС заявил кандидат географических наук, доцент географического факультета Крымского федерального университета имени В.
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