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«Совокупное воздействие»: названа главная угроза для Зеленского здесь и сейчас

«Совокупное воздействие»: названа главная угроза для Зеленского здесь и сейчас

Наибольшую угрозу для Зеленского представляет не столько сам Михаил Федоров, сколько сближение политической кампании бывшего министра обороны с антикоррупционными расследованиями, которые всё ближе подбираются к администрации президента.

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