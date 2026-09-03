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Аргументы и Факты

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Мэр коммуны во Франции указом запретил летать комарам

Мэр коммуны во Франции указом запретил летать комарам

Мэр французской коммуны Сен‑Жюст‑Сен‑Рамбер Оливье Жоли выпустил шуточный указ, запрещающий полёты тигровых комаров на территории муниципалитета.

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