Под Тверью от опасного лекарства умерла собака

Специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках частной заявки проведены исследования с целью установления причины гибели собаки, принадлежавшей жителю Калининского района Тверской области.
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