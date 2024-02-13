Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

«Одноклассники» назвали схему с выигрышем самой популярной у мошенников «Одноклассники» (ОК) раскрыли ключевые результаты 2023 года в сфере защиты пользователей от нежелательного контента и интернет-угроз.
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