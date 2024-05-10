В Архангельске стартовал «Ломоносов фест»

В Архангельске начался II фестиваль искусства, науки и технологии «Ломоносов фест». Северяне находятся в предвкушении ярких спектаклей в виртуальной реальности, шахбокса и оперы на семи языках, частично созданной искусственным интеллектом.
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