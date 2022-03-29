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По Северо-Крымскому каналу поступает 13 кубометров воды в секунду, - Аксёнов

13 кубометров воды поступает ежесекундно в Северо-Крымский канал. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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