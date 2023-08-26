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Названо восемь уловок для вербовки и предательства россиян

Названо восемь уловок для вербовки и предательства россиян

Перла: беглецы при помощи уловок вранья вербуют россиян Елизавета КУЗНЕЦОВА Фото: REUTERS Политический обозреватель Андрей Перла рассказал «Царьграду» о лживых уловках, при помощи которых вербуют россиян.

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