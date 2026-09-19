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Царьград

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ОШ: Система столичного ДЭГ работает штатно, несмотря на массированные атаки

ОШ: Система столичного ДЭГ работает штатно, несмотря на массированные атаки

В голосовании на выборах в Москве приняли участие более 2,8 млн человек, сообщает МГИК. Из них 2,5 млн — избиратели, получившие электронный бюллетень онлайн.

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