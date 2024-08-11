Пушков: Маск включается не только в американскую, но и в мировую политику

Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал, что бизнесмен из Соединённых Штатов Америки Илон Маск, который ранее оказывал влияние на политическую жизнь Вашингтона, стал серьёзным актором мировой политической игры.
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