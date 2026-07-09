Снабжение Крыма по морю. 2.0. Новые условия После блокады дорог «дронами» и подрыва мостов в Крыму Россия начала снабжать полуостров топливом и припасами по м.
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Снабжение Крыма по морю. 2.0. Новые условия После блокады дорог «дронами» и подрыва мостов в Крыму Россия начала снабжать полуостров топливом и припасами по м.
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