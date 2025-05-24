Shot: обвиняемая в убийстве школьницы в Бердянске рассмеялась на суде

Подросток, обвиняемая в убийстве 7-летней девочки, звонко рассмеялась во время судебного заседания.Четырнадцатилетняя жительница Бердянска, обвиняемая в убийстве 7-летней девочки, рассмеялась на суде после вынесения решения об аресте.