Shot: обвиняемая в убийстве школьницы в Бердянске рассмеялась на суде

Подросток, обвиняемая в убийстве 7-летней девочки, звонко рассмеялась во время судебного заседания.Четырнадцатилетняя жительница Бердянска, обвиняемая в убийстве 7-летней девочки, рассмеялась на суде после вынесения решения об аресте.
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